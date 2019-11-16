РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Ученые предложили признать онлайн-шопоголизм психическим заболеванием

CA-NEWS (CA) -  Ученые ряда немецких институтов в ходе совместного исследования пришли к выводу, что пристрастие к совершению покупок, или шопоголизм следует признать одним из видов психических расстройств человека. Его результаты опубликованы в журнале Comprehensive Psychiatry.

Исследователи пришли к выводу, что шопоголизм до сих пор классифицировался как неуточненное психотическое расстройство. Эксперты также дали объяснение понятию «компульсивный шопинг». По их словам, оно существует давно и заключается в том, что зависимые от покупок люди испытывают экстремальное и бесконтрольное желание постоянно приобретать порой даже ненужные вещи. Такой зависимости подвержено 5% населения Земли, отметили ученые. На фоне роста популярности онлайн-покупок шопоголизм становится настоящим бедствием, считают эксперты.

В рамках данного исследования у 33,6% из 122 пациентов, страдающих шопоголизмом, были выявлены признаки зависимости от онлайн-покупок и связанный с этим повышенный уровень тревожности и депрессии.

Исследователи понадеялись, что полученные результаты станут убедительным доказательством необходимости проведения дальнейших исследований в этой отрасли и признания компульсивного шопинга психическим расстройством.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Ашхабаде проходит семинар для представителей СМИ с участием международных экспертов
  • Парламент Монголии принял госбюджет на 2020 год
  • Я понял, что начал дело, которое никогда не закончится, - автор проекта о сохранении культуры кочевников Nomadic Geography
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×