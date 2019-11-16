Глава Комитета женщин Узбекистана прокомментировала троллинг в клипе певицы Лолы

Эльмира Баситханова

CA-NEWS (UZ) - 15 ноября на пресс-конференции Председатель Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова высказала свое мнение по поводу нового клипа Лолы, пишет Kun.uz.

Недавно вышел новый клип молодой певицы Лолы Юлдашевой, в котором она раскритиковала порядок отнятия и выдачи лицензии Узбекконцертом.

Клип начинается с заседания редколлегии, на котором чиновники должны оценить и утвердить песню Лолы.

"Возможно, она правильно раскритиковала порядок отнятия и выдачи лицензии Узбекконцертом. Но то, что она сделала атлас (ткань — прим. редакции) нарядом клоуна, а духовность — игрушкой – это двадцать пятый кадр. К сожалению, все это еще и поддержали многие пользователи соцсетей, — прокомментировала глава комитета", - сказала Баситханова.