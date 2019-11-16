Казахстан начал расследовать деятельность экс-главы Службы Генпрокуратуры

CA-NEWS (KZ) - В отношении бывшего начальника Службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Казахстана Олеси Кексель началось расследование. Им занимаются сотрудники МВД страны, передают казахстанские СМИ.



Журналисты обратились в министерство с целью уточнить распространившуюся информацию.

Мы подтверждаем сведения о проведении расследования, — приводит «Интерфакс-Казахстан» сообщение от пресс-службы МВД страны.

Другой информации от министерства по этому поводу не поступало.

Известно, что Кексель покинула страну после того, как оставила ранее занимаемую должность. Она работала начальником Службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры Казахстана с января 2018 года.