В Душанбе пройдет Первый форум по вопросам тюрем

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CA-NEWS (TJ) - Европейский Союз (ЕС) и Республика Таджикистан провели 11-й Диалог по правам человека в Душанбе.

Данная встреча является платформой для открытого и откровенного обмена мнениями о развитии ситуации в Таджикистане и в ЕС по широкому кругу вопросов, связанных с правами человека, передает Азия Плюс.

В частности, речь идет о недопущении дискриминации, свободе объединения, свободе выражения мнений, свободе религии или убеждений, а также предотвращении пыток. Участники также обсудили проекты двустороннего сотрудничества и сотрудничество в рамках многосторонних форумов.

С момента предыдущего диалога, состоявшегося в октябре 2018 года, ряд положительных изменений произошел в республике, помимо прочего, был достигнут прогресс в сфере предотвращения пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы. Несмотря на некоторые положительные события, в Таджикистане сужается пространство для прав человека, в результате чего политические оппоненты находятся в тюрьме, а члены их семей и их адвокаты подвергаются преследованиям. ЕС также подчеркнул важную роль правозащитников как жизненно важных опор любой демократической системы и выразил поддержку их работы в Таджикистане.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества с организациями гражданского общества, и представители ЕС подчеркнули, что следует обеспечить более широкое участие гражданского общества в законотворческом процессе. В этом контексте ЕС отметил необходимость того, чтобы Правительство Таджикистана консультировалось с гражданским обществом по проекту закона об общественных организациях, который может существенно повлиять на их работу.

