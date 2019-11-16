Маленькую девочку изнасиловали и заразили венерической болезнью в Казахстане

- Казахстан, происшествия
- 14:21, 16 ноября 2019
- Просмотров: 283
CA-NEWS (KZ) - Очередного педофила поймали полицейские в Таразе Республики Казахстан, сообщили местные СМИ.
15 ноября маленькая девочка стала жертвой жестокого извращенца на одной из улиц города. Пострадавшей от изнасилования девочке понадобилась срочная медицинская помощь.
Врачи рассказали о случившемся в правоохранительные органы. Уже спустя несколько часов подозреваемый в педофилии был задержан. Девочка опознала в злоумышленнике надругавшегося над ней мужчину.
- Известно, что педофил заразил свою жертву венерической болезнью. Сейчас злоумышленник находится в ИВС, скоро ему будет предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, - сообщают региональные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что сразу 11 педофилов будут принудительно кастрированы химическим способом в Казахстане. Двое заключенных местной тюрьмы уже прошли через эту процедуру.