РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Маленькую девочку изнасиловали и заразили венерической болезнью в Казахстане
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) -  Очередного педофила поймали полицейские в Таразе Республики Казахстан, сообщили местные СМИ.

15 ноября маленькая девочка стала жертвой жестокого извращенца на одной из улиц города. Пострадавшей от изнасилования девочке понадобилась срочная медицинская помощь.

Врачи рассказали о случившемся в правоохранительные органы. Уже спустя несколько часов подозреваемый в педофилии был задержан. Девочка опознала в злоумышленнике надругавшегося над ней мужчину.

- Известно, что педофил заразил свою жертву венерической болезнью. Сейчас злоумышленник находится в ИВС, скоро ему будет предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, - сообщают региональные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что сразу 11 педофилов будут принудительно кастрированы химическим способом в Казахстане. Двое заключенных местной тюрьмы уже прошли через эту процедуру.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Во втором комитете Генассамблеи ООН призвали поддержать развитие туризма в Центральной Азии
  • В Ташкенте проходит Центрально-азиатская региональная конференция по вопросам водоснабжения и санитарии
  • Верховный суд Таджикистана заблокировал 30 оппозиционных веб-сайтов и страниц
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×