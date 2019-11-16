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  16 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге на Сенном рынке прошёл рейд против мигрантов - СМИ

CA-NEWS (TJ) -  15 ноября Сенной рынок на Московском проспекте в Петербурге оцепил ОМОН. Рейд был проведен сразу после пятничной молитвы на мечети, где молятся в основном уроженцы Таджикистана и Узбекистана, сообщает портал "Ахбор".

Икбол Мирзоев, опубликовавший несколько видео в группе «Мы-мигранты» в Фейсбук, написал, что минимум два раза в месяц сотрудники полиции врываются сюда именно во время пятничной молитвы.

В октябре и сентябре петербургская полиция провела масштабные рейды и обыски у мигрантов на рынке «Апраксин двор» после массовой драки, произошедшей у рынка ночью 15 сентября. По итогам рейдов десятки мигрантов, в основном уроженцы Таджикистана, были задержаны и по крайней мере 14 из них, в основном граждане Таджикистана, были депортированы.

Местное издание «Мойка 78» сообщило, что десятки мигрантов «сбиты» в кучу на торговой площади. Рынки города Санкт-Петербург, в которых работают сотни мигрантов из стран Центральной Азии, последние два месяца попали под пристальное наблюдение полиции. По результатам обысков и рейдов по крайней мере 14 мигрантов были депортированы, десятки других были привлечены к административной ответственности за нарушение режима пребывания в России.

Местная пресса после предыдущих рейдов писала, что петербургская полиция такими жесткими мерами и наказаниями мигрантов хочет, чтобы диаспоры выдали им зачинщиков массовой драки 15 сентября у рынка «Апраксин двор».

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