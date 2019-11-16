Жителей Туркменистана не выпустили из страны на свадьбу в Стамбул

CA-NEWS (TM) - Миграционная служба Туркменистана продолжает задерживать в аэропорту людей, пытающихся выехать за рубеж под различными предлогами, сообщают Хроники Туркменистана.



В ночь на 12 ноября семья из семи человек должна была вылететь из Ашхабада в Стамбул на свадьбу. Но сотрудники миграционной службы, выяснив причину поездки, не выпустили из страны отца семейства, чья дочь выходила замуж, и еще двух мужчин, которые приходились ему родственниками. Об этом сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Когда мужчины, жители Туркменабада, попросили объяснить причины запрета, офицер службы миграции вызвал сотрудника МНБ. Их отвели в отдельный кабинет, где вместо разъяснения они услышали оскорбления.

— Почему ваша дочь выходит за турка, ей туркмены не нравятся? – кричал, матерясь, офицер МНБ. Отец девушки ответил, что дочь выходит замуж за туркмена, однако офицер его не слушал.

— Вы все предатели, только и думаете, как сбежать из Туркменистана. Почему твоя дочь тут не вышла замуж? Почему не хочет жить и работать на родине? Из-за таких как вы, все думают, что у нас плохая страна, – не унимался сотрудник спецслужб.

Допрос мужчин длился час, после чего им сказали, что они никогда не смогут выехать из страны.

С этого же рейса «Туркменских авиалиний», который должен был вылетать в Стамбул в 4 часа утра, сняли еще восемь человек.

Ранее ХТ сообщала, что решить проблему с запретом на выезд можно при помощи взятки, сумма которой варьируется от $2000 до $5000.