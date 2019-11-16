Инвестиции в Туркменистан сокращаются, а манат сильно переоценен, - МВФ

CA-NEWS (TM) - С 5 по 12 ноября Ашхабад в очередной раз посетила делегация МВФ, которую возглавляла Наталия Тамириса. По итогам визита был опубликован пресс-релиз с кратким отчетом, передают Хроники Туркменистана.



Согласно опубликованным данным, Туркменистан продолжает проводить политику импортозамещения, целевого льготного кредитования и строгого контроля за курсом валюты, хотя ранее МВФ рекомендовал Туркменистану отказаться от подобной стратегии.

Посетившие страну эксперты фонда продолжают призывать правительство ослабить административный контроль, отказаться от политики дешевого целевого кредитования и открыть экономику для создания рыночной конкуренции и, соответственно, повышения конкурентоспособности товаров и услуг.

Также рекомендуется увеличить расходы на наращивание человеческого капитала – на здравоохранение и образование граждан.

Наталия Тамириса отметила, что при сохранении текущей финансовой политики, экономический рост может стать «более умеренным» (замедлится) в связи с тем, что ожидается прекращение увеличения объема добычи углеводородов.

Объемы иностранных инвестиций продолжают падать: в 2015 году иностранные вложения составляли 8,6 процентов от ВВП, в 2016 – 5,4%, в 2017 — 4%, в 2018 – 3,5%, а в 2019 прогнозируется сокращение инвестиций до 3 процентов от ВВП, хотя в апреле этого года ожидалось, что иностранные вливания составят 3,3%.

Риски для инвесторов по-прежнему имеют негативную направленность из-за более низких, чем ранее предполагалось цен на углеводородное сырье и доходов от прежних инвестиций.

Негативно на объемах вложений сказываются, «существенная» переоцененность маната, валютное регулирование, «рост издержек внешнего финансирования и геополитические факторы».

«Сокращение присутствия государства и открытие экономики для конкуренции важны для повышения экономической эффективности и развития рынка», — заявила Тамириса.

Следующий визит делегации МВФ в Туркменистан ожидается в марте 2020 года.

