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  16 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана поздравил главу Кыргызстана с днем рождения

CA-NEWS (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба Акорды.

Токаев поздравил Жээнбекова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в многогранной деятельности на благо братского народа Кыргызстана.

Лидеры двух стран также обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства в различных сферах.

Рассмотрен ход подготовки к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Кыргызстан и 5-му заседанию Высшего межгосударственного совета.

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