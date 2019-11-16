Президент Казахстана поздравил главу Кыргызстана с днем рождения

CA-NEWS (KZ) - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Сооронбаем Жээнбековым, сообщает пресс-служба Акорды.

Токаев поздравил Жээнбекова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в многогранной деятельности на благо братского народа Кыргызстана.

Лидеры двух стран также обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления стратегического партнерства в различных сферах.

Рассмотрен ход подготовки к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Кыргызстан и 5-му заседанию Высшего межгосударственного совета.