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  16 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Между Казахстаном и Вьетнамом могут ввести безвизовый режим

CA-NEWS (KZ) -  Безвизовый режим могут ввести между Казахстаном и Вьетнамом. Этот вопрос обсудили спикер Мажилиса Казахстана и председатель вьетнамского Национального Собрания. Об этом сообщает телеканал "Астана".

Нурлан Нигматулин посетил с официальным визитом юго-восточное государство. Не исключено, что обе республики вернут и взаимное авиасообщение. Кроме того, главы палат говорили о сельском хозяйстве, легкой промышленности и торговле в ЕАЭС. Кстати, товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом растет. В прошлом году он составил полмиллиарда долларов.

"Сегодня мы договорились с нашими вьетнамскими коллегами сделать взаимодействие более динамичным, чтобы обмениваться законодательным опытом, стремиться к гармонизации закона. Это становится особенно актуальным в связи с нашим сотрудничеством в рамках ЕАЭС", - сказал спикер Мажилиса.

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