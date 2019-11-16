Между Казахстаном и Вьетнамом могут ввести безвизовый режим

CA-NEWS (KZ) - Безвизовый режим могут ввести между Казахстаном и Вьетнамом. Этот вопрос обсудили спикер Мажилиса Казахстана и председатель вьетнамского Национального Собрания. Об этом сообщает телеканал "Астана".

Нурлан Нигматулин посетил с официальным визитом юго-восточное государство. Не исключено, что обе республики вернут и взаимное авиасообщение. Кроме того, главы палат говорили о сельском хозяйстве, легкой промышленности и торговле в ЕАЭС. Кстати, товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом растет. В прошлом году он составил полмиллиарда долларов.

"Сегодня мы договорились с нашими вьетнамскими коллегами сделать взаимодействие более динамичным, чтобы обмениваться законодательным опытом, стремиться к гармонизации закона. Это становится особенно актуальным в связи с нашим сотрудничеством в рамках ЕАЭС", - сказал спикер Мажилиса.