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  16 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Sotheby's выставит на продажу точную копию "Джоконды"

CA-NEWS (CA) -  Точную копию "Джоконды", созданную неизвестным художником XVII века, выставляет 19 ноября на парижские торги аукционного дома Sotheby's бельгиец Вим Дельвуа. Стартовая цена полотна: от 70 до 90 тысяч евро. Сам Дельвуа приобрел ее в 2010 году за 35 тысяч евро, передает Евроньюс.

Написанная на холсте, а не на доске из тополя (как оригинал), эта "Мона Лиза" - одна из 150 копий, которые были созданы в период между XVI и XIX веками. Реплика на 4 сантиметра больше в высоту, нежели шедевр да Винчи (77×53 сантиметра). Точную копию "Джоконды", созданную неизвестным художником XVII века, выставляет 19 ноября на парижские торги аукционного дома Sotheby's бельгиец Вим Дельвуа. Стартовая цена полотна: от 70 до 90 тысяч евро. Сам Дельвуа приобрел ее в 2010 году за 35 тысяч евро.

Написанная на холсте, а не на доске из тополя (как оригинал), эта "Мона Лиза" - одна из 150 копий, которые были созданы в период между XVI и XIX веками. Реплика на 4 сантиметра больше в высоту, нежели шедевр да Винчи (77×53 сантиметра).

"Копировали все без исключения: Тициан, Рафаэль, Рембрандт, потому что это был способ научиться внимательно смотреть на работы мастеров, изнутри понимать, как творили предшественники. На мой взгляд, больше всего копий "Моны Лизы", поскольку уже в то время это был известный образ", - говорит Баукье Коэнен, руководитель отдела старых мастеров SOTHEBY'S.

От каких-либо прогнозов организаторы аукциона отказываются: в 2017 году "Сальватор Мунди" Леонардо да Винчи был продан за 450 миллионов долларов, что является абсолютным рекордом. В январе этого года копия "Моны Лизы" ушла с молотка в Нью-Йорке за 1,6 миллиона долларов, что в десять раз превышало её оценочную стоимость.

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