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  16 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Венеция собирает пожертвования для ликвидации последствий наводнения

CA-NEWS (CA) -  70% Венеции остались под водой. Ущерб от стихии мэр города оценивает в 1 млрд евро и собирает пожертвования. 20 миллионов, выделенных национальным правительством на ликвидацию последствий катаклизма, просто не хватит, сообщает Евроньюс.

В пятницу вода поднялась до отметки в 154 сантиметров при критической в 130. Местные власти во всем винят климатические изменения: за последние сто лет уровень моря повысился примерно на 20 сантиметров.

Частично скрылся под водой молящий о помощи ребенок-мигрант - одна из последних работ уличного художника Бэнкси. По всему городу затоплены не менее 50 церквей.

По словам министра культуры Италии, площади Сан-Марко нанесен "непоправимый вред". Вода стоит в кафедральном соборе Святого Марка и крипте, часть архитектурных элементов которой относится к 9 веку.

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