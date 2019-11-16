Шавкат Мирзиёев поздравил Сооронбая Жээнбекова с днём рождения

CA-NEWS (UZ) - Президент поздравил Сооронбая Жээнбекова с днём рождения, а также обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества.



Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, 16 ноября состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

В начале беседы глава государства искренне поздравил Сооронбая Жээнбекова с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов.

С глубоким удовлетворением отмечен личный вклад президента Кыргызстана в укрепление двусторонних отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-кыргызского практического сотрудничества, обменялись мнениями по международной и региональной повестке.

Рассмотрен также график предстоящих встреч на высшем уровне.