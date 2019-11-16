РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В США студент застрелил двоих сверстников в колледже и пытался покончить с собой (видео)

CA-NEWS (CA) -  Стрельбу в одной из школ города Санта-Кларита (американский штат Калифорния) открыл 16-летний подросток, сообщает CNN со ссылкой на шерифа полиции Лос-Анджелеса Алекса Виллануеву.

По данным полиции, погибли 16-летняя девушка и 14-летний подросток, ещё три человека ранены и были госпитализированы.

Ранее поступала информация об одном погибшем и нескольких пострадавших.

Полиция обнаружила видеозапись с места преступления, которая была сделана на мобильный телефон.

На видеозаписи видно, как подросток сначала выстрелил в своих жертв, а потом себе в голову. В настоящий момент он находится в больнице в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением.

Отмечается, что стрелок совершил преступление в день, когда ему исполнилось 16 лет.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Парламент Монголии принял госбюджет на 2020 год
  • Под Петербургом тренера из Узбекистана подозревают в педофилии
  • В Душанбе обокрали китайского предпринимателя
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×