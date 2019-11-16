В США студент застрелил двоих сверстников в колледже и пытался покончить с собой (видео)

CA-NEWS (CA) - Стрельбу в одной из школ города Санта-Кларита (американский штат Калифорния) открыл 16-летний подросток, сообщает CNN со ссылкой на шерифа полиции Лос-Анджелеса Алекса Виллануеву.

По данным полиции, погибли 16-летняя девушка и 14-летний подросток, ещё три человека ранены и были госпитализированы.

Ранее поступала информация об одном погибшем и нескольких пострадавших.

Полиция обнаружила видеозапись с места преступления, которая была сделана на мобильный телефон.

На видеозаписи видно, как подросток сначала выстрелил в своих жертв, а потом себе в голову. В настоящий момент он находится в больнице в тяжелом состоянии с огнестрельным ранением.

Отмечается, что стрелок совершил преступление в день, когда ему исполнилось 16 лет.