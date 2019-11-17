В Сети выложили скандальную запись, на которой глава Ташкента угрожает журналистам расправой

CA-NEWS (UZ) - В Сеть выложили аудиозапись, где мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев высказывает угрозы в адрес журналистов, сообщает Kun.uz. В аудизопаси хоким называет журналистов "тварями", "бедолагами" и "петухами".

"Они пишут про мои заводы, называют их монополией. Но если дать им 10 тыс. долларов, они начнут их хвалить! Кто они такие?! Они - твари последние!! Они дети человека или дети собаки? Беспринципные грязные бедолаги, петухи - вот кто они!

Я могу сделать так, что вас махалля не примет, с вами ваши же соседи постыдятся здороваться, я могу сделать, что над вашими родителями будут издеваться! Я это могу сделать в шесть секунд! Вы сомневаетесь?! Я легко могу сделать из вас гея. Это легко! У нас же свобода слова! Посажу вас в такси к гею и сфотографирую. Всё! Вы - гей! Понравится это нашему руководителю, или не понравится - мне все равно!

Вы можете пропасть из дома без следа и никто вас искать не будет! Ни одна живая душа! Может напишут, что вы утонули где-то. Сейчас жизнь такая. Поэтому лучше работайте с нами и помогайте", - заявил Артыкходжаев в своем "воспитательном часе для журналистов".