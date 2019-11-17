Агентство информации и массовых коммуникаций Узбекистана прокомментировало ситуацию вокруг хокима Ташкента

CA-NEWS (UZ) - В Сети распространилась аудиозапись с высказываниями главы Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в адрес журналистов, что вызвало резонанс в социальных сетях.

Агентство информации и массовых коммуникаций отреагировало на выходку хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева.

«За последние несколько часов многие наши соотечественники, журналисты и блогеры просили нас прокомментировать аудиозапись, как сообщается, с голосом хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева.

Я заявляю, что мы осведомлены о ситуации и по этому поводу принимаются соответствующие меры. На основании всей собранной информации направлено обращение в Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру Узбекистана.

Мы убеждены, что государственные органы, ответственные за обеспечение верховенства закона в стране и защиту прав граждан, дадут надлежащую правовую оценку по этому вопроса.

Мы просим журналистов и блогеров не поддаваться эмоциям и не принимать поспешных решений до тех пор, пока не будет дана юридическая оценка.

Я хотел бы подчеркнуть, что подобные заявления о четвертой власти — о журналистах, независимо от того, кто сказал, — крайне неприятная ситуация и на нее нельзя смотреть молча. Это прямо противоречит правилам, установленным в государственной политике и обществе.

Мы твердо придерживаемся своей позиции — все журналисты и блогеры в нашей стране находятся под защитой нашего агентства. Если их права будут нарушены, обязательно будут приняты соответствующие меры», - отмечается в заявлении агентства.