В Казахстане за 10 лет вдвое снизилась младенческая смертность

CA-NEWS (KZ) - За 10 лет младенческая смертность в Казахстане уменьшилась вдвое — до уровня 8,2 умерших на 1000 родившихся живыми малышей. Об этом сообщила ответственный секретарь Министерства здравоохранения Ботагоз Жакселекова.

«Наша страна стремиться к цели снижения и предотвращения смерти новорожденных. За 10 месяцев текущего года родилось 337 тысяч новорожденных, из них 1428 детей с критической массой тела. За 10 лет младенческая смертность снизилась в два раза — до уровня 8.2 не выживших на 1000 родившихся живыми», — сказала она.

Представитель Минздрава напомнила, что с 2008 года ВОЗ изменила критерии живорождения. Если раньше считалось, что выжить способен ребенок весом 1500 грамм, то с 2008 года этот показатель уменьшен до 500 г. Иными словами, даже ребенок, родившийся на шестом месяце беременности, уход 24 часа в сутки, и врачи прикладывают все усилия, чтобы он выжил.

Минздрав обещает, что к 2025 году финансирование медицинских услуг для детей повысится на треть.