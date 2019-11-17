Руководство торгового центра в Ашхабаде запретило продавцам принимать наличные

CA-NEWS (TM) - Руководство ашхабадского торгового центра «Гулистан» запретило продавцам принимать наличные и сообщило, что теперь покупатели должны рассчитываться только банковскими картами. Об этом сообщили "Хроники Туркмени



Ранним утром следующего дня в «Гулистан» завезли растительное масло из Байрамали, литр которого продавали по 2,60 маната, а полтора литра – по 4 маната.

Курс Центрального Банка Туркменистана 3,5 туркменских маната - $1. Средняя заработная плата в стране составляет по официальному курсу около $228 долларов.

За дефицитным продуктом выстроилась большая очередь, но карт при себе почит ни у кого не оказалось. Население привыкло, что везде требуют наличные и карты используют только если надо обналичить деньги с банкоматов.

— В принципе, это хорошее решение. Это лучше, чем часами стоять в очередях у банкоматов. Думаю, через день-два люди освоятся и начнут пользоваться картами, — отметил один из покупателей.

В других торговых точках этого рынка также принимают наличные. Видимо, решение принимать к оплате карты касается только госмагазинов.

В магазине Нусай по улице Гороглы за безналичный расчет продают только яйца (по 7 штук за 5 манатов) и хлопковое масло. Продают не в магазине, а со стороны двора. Сахар, по 7 манатов за килограмм, можно купить за наличные.