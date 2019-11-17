ЕС призвал правительство Таджикистана содействовать доступу журналистов к информации

CA-NEWS (TJ) - Европейский союз (ЕС) и Республика Таджикистан провели 11-й Диалог по правам человека в городе Душанбе, сообщает представительство ЕС в РТ. ЕС констатирует, что с момента предыдущего диалога, состоявшегося в октябре 2018 года, ряд положительных изменений произошел в Республике Таджикистан, помимо прочего, был достигнут прогресс в сфере предотвращения пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы.

Поправки в Уголовный Кодекс усилили меры наказания за применение пыток, заменив ранее применяемый штраф на реальное тюремное заключение, сроком от десяти до пятнадцати лет. Правительству Республики Таджикистан важно обеспечить эффективное применение данных нормативно-правовых положений путем тщательного и своевременного расследования случаев применения пыток с последующей соответствующей компенсацией жертвам пыток.

ЕС приветствовал, что по инициативе правительства Таджикистана и в рамках Меморандума о сотрудничестве с организацией “Международная тюремная реформа” (“ПиАрАй”) в Таджикистане 20 ноября 2019 г. пройдёт “Первый форум по вопросам тюрем” в качестве платформы для обсуждения реформы пенитенциарной системы. ЕС выделяет из средств “Европейского инструмента содействия демократии и правам человека” значительную финансовую помощь на поддержку данного форума и “ПиАрАй”, а также другие сферы такие, как борьба с пытками и защита свободы СМИ.

Недавняя аккредитация 7 журналистов радио “Озоди” является положительным событием и ЕС подчеркнул важность того, чтобы власти выдали аккредитацию всем другим сотрудникам, ожидающим такого разрешения, чтобы предоставить возможность независимым СМИ свободно вести свою деятельность в Республике Таджикистан.

Правительству Республики Таджикистан необходимо содействовать доступу всех журналистов к информации и обеспечить свободный доступ всех граждан к Интернету, новостным сайтам и социальным сетям в качестве права и краеугольного камня экономического развития.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества с организациями гражданского общества, и представители ЕС подчеркнули, что следует обеспечить более широкое участие гражданского общества в законотворческом процессе. В этом контексте ЕС отметил необходимость того, чтобы правительство Таджикистана консультировалось с гражданским обществом по проекту закона об общественных организациях, который может существенно повлиять на их работу.

В последнее время были предприняты положительные шаги в деле продвижения гендерного равенства в Таджикистане. Необходимо продолжить усилия в этой области для решения ключевых проблем, в частности, криминализации домашнего насилия путем введения отдельного вида уголовного наказания в Уголовный кодекс страны.

ЕС предложил оказать техническую поддержку в этом отношении. Со стороны ЕС было выделено 7 миллионов евро на помощь в борьбе с насилием в отношении женщин в Таджикистане. Конкретные действия будут предприняты в рамках совместной Инициативы ЕС-ООН под названием “Луч света”.

Делегацию ЕС на Диалоге возглавлял Борис Ярошевич, глава Отдела Центральной Азии при Европейской внешнеполитической службе. Делегацию Таджикистана возглавлял Абдуджаббор Сатторзода, глава Отдела гарантий прав человека при Исполнительном аппарате президента Республики Таджикистан.