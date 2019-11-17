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  17 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Власти Ирана сделали предупреждение протестующим из-за цен на бензин

CA-NEWS (CA) -  Глава иранского МВД признал право на демонстрации за протестующими, но пообещал реакцию сил безопасности, если участники акций продолжат нарушать общественный порядок и портить имущество.

Протестующие против против повышения цен на бензин имеют право участвовать в демонстрациях в рамках закона, но это не должно сводиться к вандализму и случаям нарушения общественного порядка. Об этом заявил министр внутренних дел Абдолреза Рахмани-Фазли, сообщает PressTV.

По его словам, участники протестов создали множество проблем для граждан в различных городах: они устраивали погромы в публичных местах, портили общественную собственность и автомобили, перекрывали движение на улицах и дорогах, из-за чего водители и пешеходы оказывались заблокированными в течение нескольких часов.

«Правоохранительные органы до сих пор проявляли сдержанность и терпели протесты. Но поскольку спокойствие и безопасность людей являются нашим приоритетом, они выполнят свой долг по установлению порядка, если частная и общественная собственность и дальше будут подвергаться нападкам», — цитирует министра Reuters.

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