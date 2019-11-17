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  17 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Партия «Адолат» призвала правоохранительные органы «принять строгие меры» в отношении главы Ташкента
Продолжение: Агентство информации и массовых коммуникаций Узбекистана прокомментировало ситуацию вокруг хокима ТашкентаПредыстория: В Сети выложили скандальную запись, на которой глава Ташкента угрожает журналистам расправой

CA-NEWS (UZ) -  Партия «Адолат» призвала правоохранительные органы «принять строгие меры» в отношении Джахонгира Артыкходжаева. Ранее распространилась аудиозапись с угрозами в адрес журналистов. «Газета.uz» опубликовала перевод текста заявления партии.

«СДП «Адолат» считает оскорбительные высказывания и угрозы хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, распространяемые в социальных сетях, нарушением прав человека, его достоинства, чести и неприкосновенности.

За последние три года изменилось отношение к обеспечению прав человека, включая СМИ, журналистов и блогеров. В стране оказывается поддержка свободе слова, и эта сфера действительно достигает уровня «четвертой власти». В то же время, когда поддержка СМИ выросла до уровня государственной политики, отношение некоторых руководителей, особенно должностных лиц, к представителям этой профессии заставляет серьезно задуматься.

Слова, прозвучавшие из уст хокима, тяжело слушать не только журналистам или блогерам, но и для каждого. Как можно переварить этот случай в обществе с верховенством прав человека?

Мы рассчитываем, что Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента и Творческий союз журналистов Узбекистана примут меры защиты.

Мы также просим правоохранительные органы принять строгие меры против хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева в соответствии с законом, учитывая вклад журналистов и блогеров в реализацию реформ в нашей стране и активность в установлении справедливости в нашем обществе".

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