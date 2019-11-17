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  17 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Лидер Ирана связал протесты из-за бензина с происками иностранных врагов

CA-NEWS (CA) -  Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поддержал повышение цен на бензин, которое спровоцировало акции протеста по всей стране, обвинив противников исламской республики и «иностранных врагов» в «саботаже», сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

«Несомненно, некоторые люди обеспокоены этим решением, <...> однако саботаж и поджоги совершаются хулиганами, а не нашим народом. Контрреволюционеры и враги Ирана всегда поддерживали диверсии и продолжают это делать», — заявил он.

По его словам, повышение цен на бензин является обоснованным и должно быть реализовано. Аятолла призвал чиновников не допустить повышения цен на другие товары.

Повышение цен было согласовано Высшим советом по экономической координации, в состав которого входят президент Ирана Хасан Роухани и спикер парламента Али Лариджани. Как пишет Al Jazeera, стоимость топлива выросла на 50% до 15 тыс. риалов за литр (около $0,45).

Согласно решению властей, транспортные средства для личного пользования должны быть ограничены до 60 л (16 галлонов) топлива в месяц, при этом за покупку топлива сверх выделенных условий будет взиматься дополнительная плата в размере 30 тыс. риалов ($0,26) за литр.

После решения по бензину в пятницу, 15 ноября, в нескольких иранских городах страны начались протесты. Для разгона беспорядков полиция применяла слезоточивый газ. Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли заявил, что силы безопасности «пока что проявили сдержанность», но будут действовать жетско, чтобы восстановить общественный порядок.
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