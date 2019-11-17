Госдеп США осудил попытку отключения интернета в Иране

CA-NEWS (CA) - Госдепартамент США осудил попытку иранских властей отключить интернет в стране на фоне протестов. Об этом заявила официальный представитель ведомства Морган Ортагус в Twitter.

Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает «многострадальный иранский народ», который выступает против «несправедливости режима коррумпированной власти», передает РБК.

«Мы осуждаем попытку отключения интернета. Позвольте им говорить!» — добавила представитель Госдепа.

По данным сервиса Netblocks.org, в субботу в Иране был зафиксирован масштабный сбой в работе интернета. Впоследствии также вышла из строя связь крупнейших операторов мобильной связи Ирана, в том числе MCI, Rightel и IranCell. По состоянию на 18:45 по местному времени количество подключений упало до 7% от среднего уровня по стране.

Проблемы с работой интернета произошли на фоне протестов против повышения цен на бензин. Акции проходят с октября в Тегеране и в других крупных иранских городах — Сирджане, Мешхеде и Бирдженде. В связи с беспорядками глава МВД страны пообещал реакцию сил безопасности, если участники акций продолжат нарушать общественный порядок и осуществлять акты вандализма.