Президент Туркменистана объявил выговор главе «Туркменпрома» за нехватку цемента

CA-NEWS (TM) - На днях ноября во время заседания Кабинета министров Туркменистана президент отчитал вице-премьера по транспорту, связи и промышленности Байрамгелди Овезова, сообщили "Хроники Туркменистана".

Как заявил Гурбангулы Бердымухамедов, отечественный промышленно-коммуникационный комплекс основан на самых передовых технологиях, но некоторые из подведомственных министерств и ведомств не справляются с намеченными заданиями.

В частности, глава государства был недоволен работой госконцернов «Туркменхимия» («Türkmenhimiýa») и «Туркменпром» («Türkmensenagat»), хотя, по данным Овезова, «Туркменхимия» за текущий год произвела удобрений на 60,8% больше запланированного, а технического йода – на 13,1% больше. «Туркменпром» произвел продукции на 8,6% больше расчетного объема.

Говоря о «Туркменпроме» президент приказал своевременно обеспечивать строительные объекты необходимыми материалами, а именно цементом и арматурой.

«Отрасли должны работать плодотворно и приносить доход государству, нужно развивать промышленность за счёт широкого привлечения предпринимателей», — заявил Бердымухамедов и объявил руководителю «Туркменпрома» Ровшену Овезову выговор за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения установленных по Агентству заданий».

Овезов был назначен на свою должность в конце января 2019 года.

Напомним, что в июне этого года «Хроника Туркменистана» сообщала о том, что на строительных рынках Ашхабада пропал цемент. На тот момент даже подразделения «Ашгабатгурлушык» («Ашхабадстрой») остались без цемента.

Менее месяца назад сообщалось, что из Туркменистана в Узбекистан нелегально вывозится цемент и другие дефицитные строительные материалы.