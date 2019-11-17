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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министру труда Туркменистана объявили выговор за недостатки в работе

CA-NEWS (TM) -  Министру труда и социальной защиты населения, председателю правления Пенсионного фонда Туркменистана Мухамметсейиту Сылапову президент страны объявил выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки.

Как сообщает государственное информагентство страны, это решение глава государства Гурбангулы Бердымухамедов озвучил на заседании правительства после обсуждения итогов социально-экономического развития Туркменистана за 10 месяцев. Генпрокурору Батыру Атдаеву президент поручил строго контролировать решение задач по улучшению благосостояния народа.

Как писал News.ru, чиновники Туркменистана поручили ударникам сельхозтруда самостоятельно приобрести подарки, которые им же потом вручили на Празднике урожая от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. «От имени президента» люди должны были приобрести 43-дюймовые телевизоры. При этом тем, у кого не было денег на покупку новой техники, разрешили принести на церемонию старые телевизоры, но обязательно красиво запакованные.

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