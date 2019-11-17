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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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РУСАДА подписало протокол о намерениях с агентством Туркменистана

CA-NEWS (TM) -  Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Национальное антидопинговое агентство Туркменистана (НАДАТ) подписали протокол о намерениях, предусматривающий совместное сотрудничество в области противодействия допингу в спорте, сообщается на сайте РУСАДА.

Подписание протокола состоялось 13 ноября в Ашхабаде. Подписи под документом поставили председатель НАДАТ Расул Чарыев и генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

"Протокол предусматривает дальнейшее заключение Меморандума о борьбе за обеспечение чистоты спорта, свободного от допинга, сотрудничество организаций в рамках проведения антидопинговых образовательных мероприятий, а также оказание поддержки на этапах становления Национального антидопингового агентства Туркменистана, которое было создано в 2017 году", - говорится в сообщении.

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