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  17 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокуратура Узбекистана изучает запись с голосом хокима Джахонгира Артыкходжаева
Продолжение: Партия «Адолат» призвала правоохранительные органы «принять строгие меры» в отношении главы ТашкентаПредыстория: В Сети выложили запись, на которой глава Ташкента угрожает журналистам расправой

CA-NEWS (UZ) -  Генеральная прокуратура Узбекистана изучает подлинность аудиозаписи, распространенной 16 ноября, на которой мужчина с голосом, похожим на голос хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, угрожает журналистам и оскорбляет их.

Как говорится в заявлении Генпрокуратуры, изучается, когда, где и при каких обстоятельствах была сделана запись, а также другие детали, передает Газета.уз.

«Итоги изучения будут всесторонне рассмотрены в рамках закона, по ним будет сделано дополнительное заявление», — говорится в сообщении.

В заявлении хокимията столицы говорится, что в настоящее время создана рабочая группа, состоящая из представителей компетентных организаций, для внесения ясности и всестороннего изучения данного вопроса. О результатах изучения будет предоставлена дополнительная информация.

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