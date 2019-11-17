Генпрокуратура Узбекистана изучает запись с голосом хокима Джахонгира Артыкходжаева

- Узбекистан, общество
- 18:35, 17 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Генеральная прокуратура Узбекистана изучает подлинность аудиозаписи, распространенной 16 ноября, на которой мужчина с голосом, похожим на голос хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева, угрожает журналистам и оскорбляет их.
Как говорится в заявлении Генпрокуратуры, изучается, когда, где и при каких обстоятельствах была сделана запись, а также другие детали, передает Газета.уз.
«Итоги изучения будут всесторонне рассмотрены в рамках закона, по ним будет сделано дополнительное заявление», — говорится в сообщении.
В заявлении хокимията столицы говорится, что в настоящее время создана рабочая группа, состоящая из представителей компетентных организаций, для внесения ясности и всестороннего изучения данного вопроса. О результатах изучения будет предоставлена дополнительная информация.