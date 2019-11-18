В Узбекистане мать и двое детей погибли, отравившись угарным газом
- Узбекистан, происшествия
- 9:14, 18 ноября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Очередной случай отравления семьи угарным газом произошел в Уйчинском районе Наманганской области. Скончались мать и двое детей, отец госпитализирован, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.
17 ноября примерно в 3:10 в доме в махалле «Дустлик» Уйчинского района Наманганской области зафиксировано отравление угарным газом четырех человек. Мать и двое детей скончались, отец семейства госпитализирован.
Расследование происшествия показало, что дом обогревался самодельной печью, к которой резиновым шлангом был присоединен баллон с пропаном. Отравление угарным газом произошло во время сна членов семьи.
По факту инцидента ведутся доследственные мероприятия.