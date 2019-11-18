Военная прокуратура Душанбе начала проверку по факту "охоты" на призывников

CA-NEWS (TJ) - Военная прокуратура города Душанбе начала проверку факта «облавы» по жалобе нескольких мужчин призывного возраста.

Жертвами «облавы» стали трое студентов, работающих журналистами в газете «Точикистон». Недавно они были приглашены в городскую военную прокуратуру для дачи показаний.

Прокурорская проверка начата на фоне категорического непризнания со стороны Минобороны практики принудительного призыва в армию. Студенты-репортеры рассказали, что попали под «облаву» 23 октября: одного поймали утром по дороге в университет, двух других – во время подготовки репортажа об «облаве».

Фирдавс Сатторов, один из студентов, сказал 15 ноября в беседе с Радио Озоди, что его первым делом привезли в отдел милиции. «Меня спросили, служил ли я? Я ответил, что являюсь студентом Университета коммерции. Не поверили. Сказали, что я не похож на студента. Взяли показания, свернули руки за спину, словно я преступник, усадили в машину и отвезли в военный комиссариат столичного района Сино. Я успел по телефону одного из молодых людей сообщить обо всем происходившем своему коллеге», - рассказал он. Фирдавс смог по телефону отправить в редакцию фото места, где произошла «облава», и снимок группы молодых призывников – жертв «облавы».

Бахтовар Сафаров, студент и корреспондент издания «Точикистон», вместе с Яхьё Махмаднабиевым решили подготовить репортаж об «охотниках» на призывников и прямиком направились в военкомат района Сино.

«Сотрудники военкомата обрадовались такой удаче, мол, призывники сами пришли к ним, и принудительно затолкали нас в помещение. Их было пятеро. Один чуть не поломал мою камеру. Сказали, вот пойдешь теперь служить и будешь там готовить свои репортажи. В своих показаниях мы все это позже и описали», - сказал Сафаров.

Молодые люди были отпущены через несколько часов. В тот же день они рассказали о пережитом лично незаконном методе призыва в своем издании и социальных сетях. Эта публикация и стала основанием для начавшейся прокурорской проверки.

Косим Баротзода, прокурор городской военной прокуратуры, сказал 15 ноября, что публикация была направлена им из Главной военной прокуратуры для реагирования и проверки изложенного факта. «Мы будем беседовать с каждым потерпевшим, чтобы установить какие незаконные действия были предприняты в их отношении со стороны сотрудников военкомата или органов внутренних дел. Ни один случай не остается у нас непроверенным», - заявил он.

Молодые репортеры сообщили, что в тот день вместе с ними в помещении военкомата района Сино находились еще 20 парней, большинство которых были студентами.

В военной прокуратуре Душанбе заявили, что к ним также поступает очень много жалоб на незаконные методы призыва в армию. Источник в этой структуре сказал: «Жалоб много, то призвали больного человека, то схватили прямо на улице, то «поймали» сотрудника государственного учреждения. Пока все выяснится, проходит несколько дней. Потом приходят с жалобой к нам, мы в свою очередь тщательно проверяем факты и делаем выводы».

По закону служба в Вооруженных силах является обязательной в Таджикистане, и молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет должны отслужить два года. Отсрочку дают студентам, единственным кормильцам в своих семьях, отцам как минимум двух детей, а также больным. По правилам молодым людям направляется повестка, после получения которой они обязаны явиться в военкомат. В случае уклонения молодого человека от службы в Вооруженных силах, власти имеют право принудительно отправить его в армию, но для этого нужно обратиться в правоохранительные органы с просьбой обеспечить привод молодого человека.