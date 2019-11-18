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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Лукашенко объявил об участии в выборах президента Беларуси

CA-NEWS (CA) -  Действующий глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен принять участие в предстоящих президентских выборах в 2020 году. Об этом он сообщил в день голосования в Палату представителей.

"Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду. Я свою кандидатуру предложу на этих выборах, но если я буду чувствовать, что вы категорически против, то, конечно, я буду переживать, но тем не менее вы должны мою кандидатуру отвергнуть на выборах", – сказал он.

Лукашенко также заявил, что следующие президентские выборы запланированы на лето 2020 года. Он объявил, что планируется изменение Конституции, но пообещал, что не будет этого делать до тех пор, пока не пройдут президентские выборы.

"Было бы глупо с моей стороны сегодня заявить, что мы до президентских выборов изменим Конституцию. Я обещал, что мы начнем над этим работу. Что это будет поручено классным, сильным специалистам Конституционного суда", – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко находится у власти свыше 25 лет.

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