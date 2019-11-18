ТВЕА обучила таджикских специалистов управлять построенными компанией энергообъектами

CA-NEWS (TJ) - Китайская компания TBEA подготовила таджикских специалистов для управления энергетических объектов, построенных компанией в Таджикистане.

Как сообщили «Авеста» в профильных ведомствах энергетического сектора страны, в течение последних десяти лет китайская компания TBEA реализовала ряд важных проектов по строительству и реконструкции энергетических объектов.

В их числе, проекты по строительству высоковольтных линий электропередачи Юг -Север (500 кВ), Лолазор -Хатлон (220 кВ), Душанбе – оби Гарм – 500 кВ, и Худжанд -Айни (220 кВ), а также реконструкция подстанции «Регар-500». Масштабным проектом, реализованным TBEA, является ТЭЦ-2 в городе Душанбе.

По данным источника, реализация указанных проектов сопровождалась установкой и внедрением новых технологий, поэтому, параллельно китайская компания TBEA готовила таджикских специалистов для дальнейшего управления оборудованием. В настоящее время указанные объекты управляются местными специалистами.

Таджикские энергетики отмечают, что до модернизации, указанные подстанции функционировали более 40 лет, и, за период эксплуатации оборудование подстанции износилось.

В результате привлечения средств, китайская компания TBEA модернизировала данные энергетические объекты. В частности, подстанция «Регар-500 кВ» эксплуатировалась около 40 лет, и за это время трансформаторы выработали свои ресурсы. Согласно техническим правилам эксплуатации, реабилитация и замена оборудования должна производиться каждые 30 лет.

«Реализация указанного проекта сопровождалась установкой и внедрением новых технологий, поэтому, параллельно китайская компания TBEA готовила таджикских специалистов для дальнейшего управления оборудованием. В проекте реконструкции подстанции «Регар-500» налажена автоматизированная система управления объектом, для чего требуются высококвалифицированные специалисты», – отметили в энергосекторе республики.

Таджикские энергетики отмечают, что проекты, реализованные китайской компанией TBEA, успешно функционируют и выдерживают высокие нагрузки, особенно в зимний период, когда происходит значительный рост потребления электроэнергии.