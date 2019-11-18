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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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4500 этнических казахов отказались от гражданства Китая - МИД

CA-NEWS (KZ) -  С января по сентябрь 2019 года 4 500 этнических казахов из Китая оформили выход из гражданства этой страны, сообщили Азаттыку в министерстве иностранных дел Казахстана.

По данным министерства, за первые девять месяцев текущего года посольство Казахстана в Китае выдало въездные визы 35 тысячам казахов. «9 400 казахов [из Китая] получили документы, позволяющие им встретиться с живущими в Казахстане родственниками», — говорится в ответе ведомства.

Министерство внутренних дел Казахстана сообщило, что с января по август включительно 10 790 этнических казахов из-за рубежа (из разных стран) получили гражданство Казахстана. В прошлом году, как уточняет МВД, гражданство выдано 18 тысячам репатриантов.

В сентябре Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана привело данные о том, что почти половина получивших гражданство страны этнических казахов переехала из Узбекистана, 36 процентов прибыли из Китая, 6,2 процента — из Монголии, 5,4 процента — из Туркменистана. По данным Минтруда, с момента провозглашения Казахстаном независимости на историческую родину вернулось более миллиона этнических казахов.

По прибытии этническим казахам предоставляется статус оралмана, который действует в течение одного года.

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