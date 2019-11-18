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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Таджикистана выделит 3 га земли компании зятя президента для строительства транспортного терминала

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал постановление правительства, согласно которому, АОЗТ "Фароз”, компании, принадлежащей его собственному зятю Шамсулло Сохибову выделяется 3 гектара земли для строительство нового транспортного терминала в направлении западных районов Гиссарской долины, передает Ахбор.

В сентябре правительство выделило "Фароз” земли для строительства транспортных и логистических терминалов на пограничных зонах Пенджикента, Исфары и Матчинского района Согдийской области.

"Фароз”, одна из крупнейших компаний Таджикистана, в конце августа объявила о том, что потеряла конкурентоспособность и поэтому самоликвидируется. Имущество "Фароз” в сентябре было выставлено на продажу. Но наблюдатели считают самоликвидацию "Фароз” в пике его деятельности тактическим ходом, связанным с крайне отрицательной репутацией бренда в обществе. Они уверены, что акционеры "Фароз” сохранят свое лидирующее положение на бизнес-арене Таджикистана, но возможно под новым брендом и с компанией или несколькими компаниями под новыми названиями.

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