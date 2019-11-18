На туркменско-узбекской границе произошла драка полицейских с таможенниками

CA-NEWS (TM) - 16 ноября на пограничном переходе Шават, где жители Дашогузского велаята Туркменистана переходят границу в Узбекистан, произошел конфликт между туркменскими полицейскими и таможенниками. Разнимать их приехали сотрудники регионального управления Министерства нацбезопасности.

Как сообщают «Хроники Туркменистана», ежедневно на туркменской стороне перехода скапливается по несколько сотен человек. Чтобы не стоять в очереди, люди ищут знакомых полицейских или договариваются, чтобы те за деньги провели их без очереди.

В этот раз из-за того, что народу было больше обычного, разгорелся конфликт, сначала между людьми, ожидавшими очереди и теми, кто хотел пройти вне ее, а позже между полицейскими и таможенниками. Полицейские (их было 6-8 человек) посчитали, что таможенники работают слишком медленно, а те настаивали, чтобы полицейские следили за порядком в очереди, а не создавали хаос.

Дело дошло до драки. Командиры не смогли уладить конфликт и представитель МНБ вызвал своих коллег. Лишь после этого сотрудников спецслужб удалось развести в разные стороны.

По словам очевидцев, из-за конфликта и последовавшего за ним выяснения обстоятельств работа пропускного пункта была парализована. Более 50 человек не смогли перейти границу и остались ночевать у погранперехода.

У этого перехода всегда многолюдно. Одни ездят в гости к родственникам, другие занимаются мелким бизнесом, провозя небольшие партии товаров и продуктов в обе стороны.

В сентябре и октябре многие жители Дашогузского велаята ездили в Узбекистан собирать хлопок. Там за него платили по три маната за килограмм, причем платили сразу на месте после сдачи. Урожайность этой культуры в Узбекистане намного выше, чем в Туркменистане, что позволяет зарабатывать на сборе хлопка больше, чем на родине.