В Грузии протестующие возвели баррикады возле здания парламента (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - В Грузии протестующие ночью 17 ноября возвели баррикады возле здания парламента в центре Тбилиси – улицу братьев Зубалашвили перекрыли мешками с песком и строительным мусором, передает Новости-Грузия.

Более 20 оппозиционных партий 17 ноября провели в центре Тбилиси масштабную протестную акцию в ответ на провал конституционной реформы. Они объявили о начале «полного пикетирования парламента» и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.

⇳

«Это мусор, который мы нашли у парламента. Этот мусор надо принести Каладзе (мэр Тбилиси). Когда он так уверенно показывает средний палец, пусть придаст ему направление и этот мусор вывезут из города… Это принесли сюда для того, чтобы показать, в каком положении город. Это такой план действий для победы ненасильственным, мирным путем. Это строительный мусор, оставленный в центре города», — сказал журналистам лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

Мешки с песком и дровами к парламенту привезли лидеры оппозиционной партии «Европейская Грузия» – депутат Гига Бокерия и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. Они требовали, чтобы полиция пропустила к месту грузовую машину, однако правоохранители отказали. Сотрудники МВД пояснили, что любой частный транспорт не может проехать к месту проведения акции, исходя из мер безопасности.

После небольшой словесной перепалки оппозиционеры и их сторонники перенесли мешки из машины самостоятельно.

Лидеры оппозиции заявляют, что будут использовать «все радикальные инструменты, предусмотренные конституцией и законодательством», чтобы добиться выполнения своих требований. Они призывают сформировать временное, техническое правительство; назначить досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе; реорганизовать Центральную избирательную комиссию.