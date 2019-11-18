РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Грузии протестующие возвели баррикады возле здания парламента (фото, видео)

CA-NEWS (CA) -  В Грузии протестующие ночью 17 ноября возвели баррикады возле здания парламента в центре Тбилиси – улицу братьев Зубалашвили перекрыли мешками с песком и строительным мусором, передает Новости-Грузия.

Более 20 оппозиционных партий 17 ноября провели в центре Тбилиси масштабную протестную акцию в ответ на провал конституционной реформы. Они объявили о начале «полного пикетирования парламента» и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.

«Это мусор, который мы нашли у парламента. Этот мусор надо принести Каладзе (мэр Тбилиси). Когда он так уверенно показывает средний палец, пусть придаст ему направление и этот мусор вывезут из города… Это принесли сюда для того, чтобы показать, в каком положении город. Это такой план действий для победы ненасильственным, мирным путем. Это строительный мусор, оставленный в центре города», — сказал журналистам лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

Мешки с песком и дровами к парламенту привезли лидеры оппозиционной партии «Европейская Грузия» – депутат Гига Бокерия и экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава. Они требовали, чтобы полиция пропустила к месту грузовую машину, однако правоохранители отказали. Сотрудники МВД пояснили, что любой частный транспорт не может проехать к месту проведения акции, исходя из мер безопасности.

После небольшой словесной перепалки оппозиционеры и их сторонники перенесли мешки из машины самостоятельно.

Лидеры оппозиции заявляют, что будут использовать «все радикальные инструменты, предусмотренные конституцией и законодательством», чтобы добиться выполнения своих требований. Они призывают сформировать временное, техническое правительство; назначить досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе; реорганизовать Центральную избирательную комиссию.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Министру труда Туркменистана объявили выговор за недостатки в работе
  • РУСАДА подписало протокол о намерениях с агентством Туркменистана
  • В Сети появился ролик о Казахстане, который презентуют на конкурсе "Мисс мира - 2019" (видео)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×