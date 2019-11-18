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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Во Внутренней Монголии КНР подтвердили заболевание человеком легочной чумой

CA-NEWS (MNG) -  Власти Внутренней Монголии (автономный район КНР) подтвердили случай заболевания человеком легочной чумой, передают местные СМИ со ссылкой на заявление департамента здравоохранения.

16 ноября в аймаке Шилин-Гол 55-летний мужчина поступил в окружную больницу с повышенной температурой, медики поставили ему диагноз "легочная чума". Сообщается, что заболевший за 10 дней до этого употреблял мясо дикого зайца.

12 ноября в Пекине в районе Чаоян было выявлено сразу два случая заболевания легочной чумой у жителей Внутренней Монголии. Инфицированным была оказана медицинская помощь, состояние одного из них оценивается как стабильное, форма заболевания у второго, по словам врачей, "серьезная, с некоторыми улучшениями".

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