Полиция Гонконга ворвалась в университетский кампус

CA-NEWS (CA) - Согласно сообщениям, полиция штурмовала кампус Политехнического университета Гонконга на полуострове Коулун с целью выбить из него протестующих после массовых столкновений, передает NHK.



Местные средства массовой информации сообщили, что полицейские начали штурм кампуса незадолго до 6 часов утра в понедельник. Видеозапись с места события свидетельствует о возникновении пожаров, устроенных протестующими.

Молодые участники протестов заблокировали дороги вокруг кампуса университета. Они забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью. Полиция применяла против них слезоточивый газ. Один полицейский был ранен в ногу стрелой.

Администрация Гонконга приняла решение о закрытии в понедельник всех детских садов, начальных и неполных средних школ.

Некоторые колледжи отменили занятия до конца семестра. Планы проведения 24 ноября выборов в местные органы власти остаются в силе в условиях продолжающихся беспорядков.