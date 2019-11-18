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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Полиция Гонконга ворвалась в университетский кампус

CA-NEWS (CA) -  Согласно сообщениям, полиция штурмовала кампус Политехнического университета Гонконга на полуострове Коулун с целью выбить из него протестующих после массовых столкновений, передает NHK.

Местные средства массовой информации сообщили, что полицейские начали штурм кампуса незадолго до 6 часов утра в понедельник. Видеозапись с места события свидетельствует о возникновении пожаров, устроенных протестующими.

Молодые участники протестов заблокировали дороги вокруг кампуса университета. Они забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью. Полиция применяла против них слезоточивый газ. Один полицейский был ранен в ногу стрелой.

Администрация Гонконга приняла решение о закрытии в понедельник всех детских садов, начальных и неполных средних школ.

Некоторые колледжи отменили занятия до конца семестра. Планы проведения 24 ноября выборов в местные органы власти остаются в силе в условиях продолжающихся беспорядков.

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