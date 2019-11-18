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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия внесла изменения в Конституцию и расширила полномочия премьер-министра
премьер-министр Монголии
премьер-министр Монголии

CA-NEWS (MNG) -  Монголия внесла поправки в свою конституцию во второй раз с момента ее ратификации в 1992 году, усилив полномочия премьер-министра Ухнаагийна Хурэлсуха в стремлении положить конец политической нестабильности и экономической стагнации.

Ухнаагийн Хурэлсух возглавил правительство Монголии в октябре 2017 года, а действующий президент страны Халтмагийн Баттулга был избран 7 июля 2017 года.

В смешанной политической системе Монголии власть была разделена избранным президентом и правительством, которое назначается парламентом и возглавляется премьер-министром. Президент, который обычно состоит из оппозиционной политической партии, может наложить вето на законодательство и предложить свое собственное.

Эта система усложнила правительствам выполнение их планов, а также была ответственна за длительные задержки в таких гигантских проектах по добыче полезных ископаемых, как угольная шахта Таван-Толгой и медное месторождение Оюу-Толгойi, управляемое Rio Tinto.

Эксперты говорят, что изменения, одобренные парламентом 14 ноября перевесят баланс сил в пользу премьер-министра, предоставив офису все полномочия по назначению и отставке кабинета и ослабив роль президента.

«Поправки к конституционному праву обсуждались с 2010 года и были переданы двум или трем правительствам. Основная цель состояла в том, чтобы укрепить парламентское управление», - сказала Номингэрэл Хуяг, адвокат и политический деятель оппозиционной Демократической партии, которая заявила, что премьер-министры до сих пор не имели достаточных полномочий над бюджетом или не выбирали, кто служил в своем правительстве.

«Мы должны были это исправить, и если мы дадим больше полномочий премьер-министру, нам также потребуется сильное меньшинство, которое будет контролировать премьер-министра», - добавила она.

За последние 20 лет мы не могли четко сказать, кто был главой исполнительной власти. С этими поправками теперь ясно: премьер-министру предоставлено больше прав, передает слова адвоката Reuters.

Будущие президенты, хотя и по-прежнему избираемые непосредственно народом, будут ограничены одним шестилетним сроком по сравнению с двумя четырехлетними сроками, начиная с 2024 года.

14 ноября законодатели также отклонили предложения об использовании пропорционального представительства на будущих парламентских выборах, а также запретили правительствам вносить изменения в законы о выборах в течение одного года до проведения выборов.

Монголия имела 16 различных правительств с тех пор, как в 1990 году она стала парламентской демократией. Нынешний президент Халтмагийн Баттулга заявил Reuters ранее в этом году, что система препятствовала попыткам решения укоренившихся проблем, таких как коррупция и бедность, и ее необходимо пересмотреть.

Баттулга, избранный президентом в 2016 году, считается популистом и подвергается критике за поддержку политических реформ, которые укрепят его собственную власть. Поправки, ослабляющие его роль, были одобрены парламентариями по обе стороны политического раскола.

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