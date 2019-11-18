В регионах Узбекистана ожидается похолодание до -15 градусов

CA-NEWS (UZ) - В областях Узбекистана ожидается похолодание до – 15 градусов. По прогнозам синоптиков, на территорию страны через Поволжье осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над центральными районами Европейской территории России (Московская область).

По данным "Узгидромета", с 21 по 24 ноября по Узбекистану временами пройдёт дождь, местами переходящий в снег. 21 ноября ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Также, с 22 по 24 ноября по территории республики ожидается постепенное понижение температуры ночью до 0...-5 градусов, местами до -8 градусов, днем — до -2...+ 3 градусов.

По северу температура воздуха понизится ночью до -10...-15 градусов, днем — до -2...-7 градусов.