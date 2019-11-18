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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МБРР выделит Узбекистану $500 млн на поддержку рыночных реформ

CA-NEWS (UZ) -  Международный банк реконструкции и развития выдаст Узбекистану заем в размере $500 млн для поддержки рыночных реформ, говорится в постановлении Президента в мерах по реализации проекта “Поддержка рыночных реформ в Узбекистане” с участием Всемирного банка.

Срок погашения составляет 30 лет, включая 5-летний льготный период, передает издание "Народное слово".

В документе говорится, что ответственным за координацию и проведение мониторинга реализации проекта является Министерство финансов. Агентами по реализации проекта установлены – ЦБ, Госкомстат, Минтруда и Минфин.

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