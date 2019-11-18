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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданина США двое суток продержали на туркменской границе

CA-NEWS (TM) -  Пограничники Туркменистана на двое суток задержали на границе с Ираном жителя американского Лейкпорта Али Цемендтаура (Ali Cemendtaur), который следовал маршрутом из России в Иран. Об этом сообщает издание Record-Bee.

Цемендтаур часто путешествует и посетил уже более 100 стран, однако при попытке выехать из Туркменистана, известного своей закрытостью и строгими ограничениями на передвижение, он столкнулся с неожиданными сложностями, передают "Хроники Туркменистана".

«Меня сопровождал гид, который больше похож на шпиона. Они не хотят, чтобы вы совали нос не туда. С этим все строго», — рассказал путешественник.

15 октября Цемендтаур вместе с гидом подъехали к границе с Ираном. По словам гида, контрольный пункт должен был закрыться в 18:00, чтобы избежать проблем они подъехали на место пораньше, в 16:15. Однако пограничник сказал, что они опоздали и граница закрылась в 16 часов.

Американцу посоветовали поехать в соседний приграничный город и попытаться получить разрешение на выезд там. Однако и в этом городе пограничники отказались выпускать путешественника, заявив, что ему придется остаться до 8 утра, пока граница не откроется.

Далее последовали бюрократические проволочки: его отправили в государственную гостиницу в Серахсе, требовали $40 за оформление «просроченного» пропуска, а позже еще $3,5 тысячи за тот же документ (в итоге Али платить не пришлось) и продержали туриста в Туркменистане на двое суток больше, чем он планировал.

В итоге Цемендтаура все же пропустили в Иран, хотя он и жалеет, что не предложил пограничнику $20 в самом начале, возможно, таким образом уладить вопрос удалось бы сразу.

По словам путешественника, ранее он посетил и Северную Корею, которая также известна многочисленными ограничениями для туристов. «В Северной Корее было все-таки строже, чем в Туркменистане. Нас поселили на острове, практически как в тюрьме Алькатраз, и мы не могли никуда выйти», — рассказал Али, но отметил, что в плане запретов Туркменистан занимает второе место. Например, в Ашхабаде полицейский схватил его камеру, когда тот пытался сфотографировать мраморные здания и приказал удалить все снимки.

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