Казахстан и Узбекистан приняли Дорожную карту по активизации сотрудничества в сельском хозяйстве

CA-NEWS (KZ) - По итогам переговоров министров сельского хозяйства двух стран, Казахстан и Узбекистан приняли Дорожную карту по активизации сотрудничества в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба правительства РК.

Документ предусматривает меры по развитию взаимодействия в 2019-2024 годы в сферах сельскохозяйственной науки, производства, сертификации, торговли, цифровизации, ветеринарии и животноводства, карантина растений.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял делегацию во главе с министром сельского хозяйства (МСХ) Узбекистана Жамшидом Ходжаевым.

Премьер-Министр отметил наличие существенного потенциала для наращивания взаимных поставок продукции агропромышленного комплекса, совместной реализации инвестиционных проектов и выхода на рынки третьих стран.

За 9 месяцев т.г. товарооборот сельхозпродукции и продуктов переработки сельхозсырья между РК и РУ составил порядка $770 млн. Основной объем экспорта Казахстана в Узбекистан приходится на пшеницу и меслин, муку пшеничную или пшенично-ржаную, семена подсолнечника, сахар, крупный рогатый скот, пшеничные отходы. Узбекистан в основном экспортирует в Казахстан вишню и черешню, свежий виноград, абрикосы, томаты, персики, хурму, овощи.

