Таджикистан в ближайшие три года планирует привлечь около $1 млрд кредитных средств

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан в ближайшие три года планирует привлечь около $1 млрд. кредитных средств.

Как сообщили «Авеста» в министерстве финансов республики, порядка $1 млрд. планирует привлечь правительство Таджикистана у международных финансовых институтов в ближайшие три года. Эти средства включены в программу государственных внешних заимствований РТ на 2020-2022 годы.

Согласно этой программе, правительство республики планирует в 2020 году привлечь $220 млн. Этот показатель в 2121 и 2022 году прогнозируется в размере $336,4 млн. и $365,3 млн. соответственно.

По данным источника, общий объем внешнего долга Таджикистана на начало второго квартала этого года составил свыше $2,9 млрд., что равняется 38% ВВП страны.

Кредиты Всемирного банка, Азиатского банка развития, Исламского банка развития, Фонд Стран-Экспортеров Нефти (ОПЕК), Кувейтского фонда развития, Саудовского фонда развития, Фонда Абу-Даби и Европейского инвестиционного банка предоставлены на долгосрочный период от 20 до 40 лет и соответствуют критериям льгот для Таджикистана.

Процентные ставки по кредитам составляют от 0,75 до 2,0% годовых, льготный период по возврату основной суммы долга варьируется от 4 до 10 лет.