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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Военные Узбекистана и Казахстана провели совместную тренировку в горах

CA-NEWS (UZ) -  Совместная тренировка горных подразделений Вооружённых сил Казахстана и Узбекистана прошла под руководством департамента сил специальных операций на территории Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

От казахстанской армии в занятиях были задействованы военнослужащие Центра горной подготовки Центрального спортивного клуба армии МО РК.

Подразделения двух стран на горном полигоне «Фориш» совместно отработали теоретические вопросы по организации горной подготовки, методики горно-высотной, специальной и огневой подготовки, похода и восхождения.

Отдельное внимание было уделено вопросам оказания доврачебной помощи и эвакуации раненого, что нередко представляет особую сложность с учётом непростых горных ландшафтов. Военнослужащие двух стран уже имеют опыт совместной работы.

В декабре прошлого года горные подразделения провели тренировку на том же полигоне в горах Узбекистана.

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