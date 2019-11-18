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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане на шахте погиб рабочий

CA-NEWS (KZ) -  В Карагандинской области на шахте «Казахстанская» компании «АрселорМиттал Темиртау» (АМТ) погиб рабочий, сообщила пресс-служба компании.

Рабочий, сообщила пресс-служба, погиб 16 ноября на рабочем месте. Обстоятельства гибели рабочего, мастера по обслуживанию котельной, не сообщаются. В компании сообщили о создании государственной комиссии по расследованию этого инцидента.

По сообщениям местных новостных агентств, тело нашли в бункере с углём без признаков жизни.

6 ноября в Карагандинской области на шахте «Саранская» компании АМТ на рабочем месте погиб шахтер. В компании смерть работника назвали несчастным случаем. Тогда также объявили о создании комиссии для расследования инцидента.

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