РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан опровергает официальное приглашение на переговоры Путина и Зеленского

CA-NEWS (KZ) -  Министерство иностранных дел Казахстана не направляло официальных приглашений для проведения в республике переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди журналистам 18 ноября, уточнив, что инициатива, выдвинутая ранее первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, предполагает обсуждения на уровне экспертов, передает ТАСС.

"Нет, официальных документов не было", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о направлении документов МИД, касающихся возможной встречи президентов России и Украины в Казахстане.

"Вы должны понимать, что об этом Елбасы (Нурсултан Назарбаев ) говорил в "Астанинском клубе", а "Астанинский клуб" предполагает, что это просто тема для обсуждения. То есть это не было официальным предложением или официальной позицией", - пояснил министр.

12 ноября Назарбаев заявил на пятом ежегодном политическом форуме "Астана Клуб", что предложил организовать встречу между президентами России и Украины. В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что говорить о возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского рано и сейчас сделан акцент на подготовке к саммиту в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и ФРГ).

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Президент Туркменистана объявил выговор главе «Туркменпрома» за нехватку цемента
  • В Сети выложили запись, на которой глава Ташкента угрожает журналистам расправой
  • Агентство информации и массовых коммуникаций Узбекистана прокомментировало ситуацию вокруг хокима Ташкента
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×