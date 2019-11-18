Казахстан опровергает официальное приглашение на переговоры Путина и Зеленского

CA-NEWS (KZ) - Министерство иностранных дел Казахстана не направляло официальных приглашений для проведения в республике переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди журналистам 18 ноября, уточнив, что инициатива, выдвинутая ранее первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, предполагает обсуждения на уровне экспертов, передает ТАСС.

"Нет, официальных документов не было", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о направлении документов МИД, касающихся возможной встречи президентов России и Украины в Казахстане.

"Вы должны понимать, что об этом Елбасы (Нурсултан Назарбаев ) говорил в "Астанинском клубе", а "Астанинский клуб" предполагает, что это просто тема для обсуждения. То есть это не было официальным предложением или официальной позицией", - пояснил министр.

12 ноября Назарбаев заявил на пятом ежегодном политическом форуме "Астана Клуб", что предложил организовать встречу между президентами России и Украины. В свою очередь, в Кремле подчеркнули, что говорить о возможности двусторонней встречи Путина и Зеленского рано и сейчас сделан акцент на подготовке к саммиту в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и ФРГ).