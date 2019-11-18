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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданка Таджикистана получила более восьми лет колонии за наркотрафик в Белгородской области
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Этническая преступная группа специализировалась на бесконтактном сбыте «тяжёлых» наркотиков. В прошлом году её деятельность была пресечена региональным УФСБ России, сообщает пресс-служба ведомства.

С января по июнь 2018 года на стадии приготовления к сбыту героина были задержаны четыре гражданина Таджикистана, которые были курьерами и «закладчиками». Из незаконного оборота изъято более двух килограмм наркотиков.

В июне прошлого года сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданку Таджикистана Н.Н. Муродова. По версии правоохранительных органов, она координировала деятельности преступной группы на территории Краснодарского края, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Курской и Белгородской областей. В её обязанности входили подбор курьеров, их обучение и инструктаж, доставка крупных партий героина, а также аренда жилых помещений для хранения и фасовки наркотических средств.

Учитывая межрегиональный характер преступлений, уголовное дело в отношении её рассматривалось Заводским районным судом г. Саратова. В итоге гражданка Таджикистана признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на 8,5 лет в исправительном учреждении общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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