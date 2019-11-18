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  18 ноября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане член «Исламского движения Туркестана» осужден на 9 лет
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) -  33-летний уроженец Асакинского района Андижанской области Ботир Мадаминов получил на родине 9 лет лишения свободы за участие в террористической организации «Исламское движение Туркистана» и боевых действиях на территории Пакистана.

Как сообщает агентство УзА, с 2008 по 2011 Мадаминов жил и работал в России, там же он познакомился с некими Умидом из Андижана и Абдурахимом из Ферганы, которые являлись членами «московского джамоата» религиозно-экстремистского течения «Джихадизм».

По версии следствия, Умид и Абдурахим сподвигли Мадаминова на вынужденный отъезд из страны (хиджрат) и джихад. В результате Ботир стал членом этого течения и в том же году отправился в пакистанский город Мир-Али, где вступил в ряды международной террористической организации «Исламское движение Туркестана», аффилированной с «Аль-Каидой».

В рядах запрещенной организации Ботир Мадаминов участвовал в боевых действиях против вооруженных сил Пакистана под псевдонимом Носир.

В конце 2015 года Ботир Мадаминов присоединился к рядам международной террористической группы «Исламское государство». 3 апреля 2019 года узбекистанец был возвращен на родину и осужден.

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