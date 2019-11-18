Встречу в астанинском формате по урегулированию конфликта в Сирии перенесли на декабрь

CA-NEWS (KZ) - Встреча стран по вопросу урегулирования конфликта в Сирии может пройти в начале декабря 2019 года, сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберды журналистам. Мероприятие переносится уже несколько раз. Ранее оно планировалось на конец октября и на середину ноября, передает ТАСС.



«Стороны намереваются провести переговоры в начале декабря. Мы ждем официального обращения»,— сказал леуберды. Причина переноса встречи не уточняется.

Последний раз встреча в астанинском формате прошла 1–2 августа в Казахстане. В ней участвовали Иран, Россия и Турция, правительство Сирии и сирийская оппозиция. Наблюдателями выступали представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.