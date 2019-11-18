Узбекистан и ЮАР договорились развивать двусторонние отношения

CA-NEWS (UZ) - В городе Претории (ЮАР) 11–15 ноября делегация Министерства иностранных дел Узбекистана приняла участие в Дипломатической конференции по принятию Протокола МАC (mining-agriculture-construction) к Кейптаунской конвенции о международных гарантиях в отношении подвижного оборудования от 16 ноября 2001 года.

Делегацию МИД ЮАР возглавил исполняющий обязанности директора Департамента Азии и Ближнего Востока Терри Говендер, сообщила пресс-служба МИДа.

Целью протокола MAC является унификация различных правовых систем, обеспечение международно-правовой рамки (гарантии) для финансирования дорогостоящего оборудования, используемого в горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, был принят для того, чтобы сохранять баланс в мировом пространстве.

Также в рамках конференции состоялась отдельная встреча с генеральным секретарём Международного института унификации частного права Игнасио Тирадо. Стороны обсудили перспективы развития межведомственного сотрудничества.

В ходе встречи стороны договорились о создании правовой основы двусторонних отношений на поэтапной основе, делая акцент на заключение базовых соглашений. Также прошло согласование проекта Протокола о межмидовских консультациях, были обсуждены возможности проработки проектов межправительственных соглашений в сферах защиты и поощрения инвестиций, включая вопросы двойного налогообложения и возможности таможенных служб двух стран.

Кроме того, рассматривались вопросы бизнес-сферы — были достигнуты договорённости о регулярном обмене информацией, происходящих процессах и реформах в экономике и бизнесе двух стран, а также о проведении торгово-промышленных ярмарок, выставок и бизнес-форумов между Узбекистаном и ЮАР.